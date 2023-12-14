Собянин сообщил о втором сбитом в Наро-Фоминском городском округе БПЛА

«Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)», ― написал градоначальник в Telegram-канале.
Согласно предварительной информации, отметил Собянин, разрушений и пострадавших после падения обломков нет.
Несколькими часами ранее силы ПВО в Наро-Фоминском городском округе сбили первый беспилотник.
В конце ноября Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городском округе Подольск силами ПВО. Тогда, утром 29 ноября, Минобороны РФ пресекло попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.