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07:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Крупную сумму денег похитила хабаровчанка с банковской карты знакомого

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Источник: Freepik

Преступление 21-летняя жительница Индустриального района совершила в конце августа нынешнего года. В полицию за помощью обратился приезжий из Республики Саха (Якутия). В Хабаровске мужчина находился по делам и имел при себе банковскую карту с крупной суммой денег, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Потерпевший пояснил, что познакомился с девушкой, с которой проводил время в одной из саун. После того как дама уехала, заявитель обнаружил, что в его смартфоне отсутствует сим-карта. Обратившись в компанию, которая предоставляет услуги мобильной связи, и в банк, мужчина выяснил, что с его карты были оплачены заказы цифровой техники в интернет-магазине. Общая сумма покупок составила порядка 1 миллиона рублей.

Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 УМВД России по г. Хабаровску.

Горожанка пояснила, что употребляла с потерпевшим спиртные напитки. Когда мужчина уснул, вставила его сим-карту в свой телефон и сделала заказы в виртуальном магазине.

Благодаря своевременному вмешательству полицейских, деньги на торговой платформе были заморожены, а в дальнейшем возвращены потерпевшему.

В рамках расследования уголовного дела хабаровчанка дала признательные показания, активно способствовала раскрытию совершенного противоправного деяния.

На время следствия ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», завершено.

С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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