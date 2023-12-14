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10:15 (мск), источник: АиФ Владивосток

Приморцы лишились сбережений из-за телефонного мошенничества

Пострадавшие отдали более 500 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

В декабре поступило сообщение о мошеннической схеме, осуществленной неизвестным лицом, представившимся сотрудником службы безопасности банка. Потерпевшим стал 60-летний мужчина, которому было сообщено о возможной утечке его персональных данных.

По информации афериста, злоумышленниками были предприняты попытки снять денежные средства со счетов и получить кредиты на имя пострадавшего. В целях предотвращения этих действий мошенник убедил мужчину в необходимости немедленно заблокировать свои счета и перевести деньги на «безопасный счет» в другом банке. В результате этого мошенничества преступники сумели завладеть суммой более 400 тысяч рублей.

В другом случае, житель города Спасска-Дальнего откликнулся на объявление в Интернете, предлагавшее обучение торговле на бирже. После контакта с псевдонаставником, потерпевший получил возможность получить займ на сумму более 130 тысяч рублей в кредитной организации. Однако эти средства были списаны со счета потерпевшего в качестве платы за обучение.

После проведения одного занятия по торговле на бирже контакт с псевдонаставником прервался, и потерпевший не смог связаться с ним в дальнейшем.

В связи с данными преступлениями, правоохранительными органами было начато расследование уголовных дел.

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