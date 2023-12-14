На Купянском направлении уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ

«Расчеты 30-миллиметровых автоматических станковых гранатометов АГС-17 “Пламя” 6-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили группу эвакуации подбитой техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что разведывательные подразделения вскрыли передвижение украинских военных и ремонтно-эвакуационного средства ВСУ. Координаты были переданы на пункт управления.
«Противник хотел эвакуировать ночью подбитый танк. Мы его специально не добивали, знали, что за ним обязательно придут. Ночью к нему попыталась пробраться целая группа боевиков ВСУ. Разведчики скорректировали с помощью “птички” (беспилотника — ред.) наш огонь из гранатометов. В итоге мы уничтожили две единицы техники и всю эвакуационную группу противника», — сказал командир мотострелкового отделения с позывным «Туча».
Автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя» предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий.
В среду МО РФ сообщило о восьми отраженных атаках ВСУ на купянском направлении. В результате огневого воздействия российскими войсками было уничтожено до 55 украинских военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, а также две боевые бронированные машины.