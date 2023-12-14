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06:28 (мск), источник: ТК Город

В Иркутском районе 14 лет искали убийцу сторожа в Хомутово. И наконец нашли

В Иркутском районе установлен предполагаемый виновник убийства сторожа сельскохозяйственного предприятия, совершенного в 2014 году. Подозреваемому предъявлено обвинение, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Следственный комитет РФ

По версии следствия, 29-летний мужчина в январе 2014 года пробрался на территорию сельскохозяйственного предприятия в селе Хомутово, чтобы угнать трактор. Он почему-то был уверен, что никого не встретит, но в помещении был сторож. Увидев его, парень схватил нож и несколько раз ударил. Мужчина скончался на месте.

Раскрыть убийство по горячим следам не смогли. Прошли годы. И только сейчас, в декабре 2023-го, следователи и криминалисты, «работая с архивными уголовными делами, установили личность подозреваемого». Это ранее судимый 29-летний житель Шелехова.

Когда к нему пришли сотрудники уголовного розыска и СОБР, мужчина отпираться не стал и все рассказал о своем «подвиге».

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается».

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