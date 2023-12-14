В Иркутском районе 14 лет искали убийцу сторожа в Хомутово. И наконец нашли

По версии следствия, 29-летний мужчина в январе 2014 года пробрался на территорию сельскохозяйственного предприятия в селе Хомутово, чтобы угнать трактор. Он почему-то был уверен, что никого не встретит, но в помещении был сторож. Увидев его, парень схватил нож и несколько раз ударил. Мужчина скончался на месте.
Раскрыть убийство по горячим следам не смогли. Прошли годы. И только сейчас, в декабре 2023-го, следователи и криминалисты, «работая с архивными уголовными делами, установили личность подозреваемого». Это ранее судимый 29-летний житель Шелехова.
Когда к нему пришли сотрудники уголовного розыска и СОБР, мужчина отпираться не стал и все рассказал о своем «подвиге».
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается».