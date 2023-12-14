07:56 (мск), источник: АиФ Владивосток
32-летняя жительница Приморья наживалась на мигрантах
Против злоумышленницы возбуждено уголовное дело.
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В Приморье было возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в организации фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Приморья выяснили, что 32-летняя жительница Артема причастна к незаконной деятельности, связанной с постановкой на учет иностранцев по месту пребывания в Российской Федерации.
Женщина, являющаяся сотрудницей компании, специализирующейся на оказании помощи иностранцам в оформлении документов, подозревается в организации незаконного канала миграции. Силовые структуры Управления Росгвардии Приморья оказали поддержку и провели обыски по местам жительства и работы подозреваемой. В результате обысков были обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника и документы, которые имеют значение для уголовного дела.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. За совершение данного преступления предусмотрена максимальная санкция в виде лишения свободы на срок до трех лет.