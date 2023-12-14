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06:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны сообщило об уничтожении 9 БПЛА над Московской и Калужской областями

Минобороны сообщило, что ночью 14 декабря дежурными средствами ПВО были сбиты в общей сложности 9 БПЛА над территориями Калужской и Московской областей.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал об одном дроне, сбитом над Сухиничским районом. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о двух бесплиотниках, сбитых в Наро-Фоминском городском округе на подлете к столице.

По словам Владислава Шапши и Сергея Собянина, на местах падения обломков БПЛА не выявлено разрушений инфраструктуры и пострадавших. Собянин сообщил о первом дроне в 3:35 мск, о втором — в 5:25 мск.

Последний раз о БПЛА, летевших по направлению к Москве, сообщалось 29 ноября. Тогда силы ПВО сбили БПЛА над Подольским городским округом Подмосковья, никто не пострадал.

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