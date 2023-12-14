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09:05 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области в кювете нашли трёх застреленных косуль

Туши животных обнаружили на трассе Петропавловск-Омск.

В воскресенье, 10 декабря, сотрудники «Управления по охране животного мира» нашли трёх косуль сибирских в 10 метрах от трассы Петропавловск-Омск в Исилькульском районе. Браконьеры расстреляли животных и выбросили трупы в кювет.

По факту незаконной охоты инспектор природоохраны подал заявление в полицию. На месте также нашли три гильзы 12 калибра.

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