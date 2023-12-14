09:39 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Пропавшая на Урале мать четверых детей «очнулась в подвале»
Жительница Верхней Пышмы отвела ребенка в школу и затем перестала выходить на связь.
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В Свердловской области с 4 декабря идут поиски пропавшей без вести матери четверых детей. Об этом пишут СМИ.
По данным Е1, 31-летняя жительница Верхней Пышмы отвела ребенка в школу и затем перестала выходить на связь. А 12 декабря связалась с сестрой и сообщила, что очнулась в каком-то подвале.
Также дама вышла на связь с сотрудниками полиции Верхней Пышмы. Но она отказалась от помощи, пообещав вернуться домой в понедельник, 18 декабря, и рассказать родным, что с ней произошло.
Сестре свердловчанка успела пожаловаться на сильную головную боль. По её словам, 4 декабря она вышла из трамвая на остановке и ей стало плохо. Поиски пропавшей продолжаются.