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09:21 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

На ТЭЦ в Кентау отключились сразу четыре котла

Сразу четыре котла перестали работать на Кентауской ТЭЦ. В настоящее время все неполадки восстановлены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

Источник: gov.kz
«13 декабря 2023 года в 20ч.16 мин. при отключении линий электропередачи связи с энергосистемой на ТЭЦ отключились все 4 котла. Режим восстановлен в 20ч.34 мин», — сообщили в Минэнерго.

По информации ведомства, ремонт котлов № 5, 6, 7, 12 завершен. Ремонт котлов № 8, 11 завершен на 58%. Завершение по плану 20 ноября 2023 года. Завершение по факту ожидается 20 декабря 2023 года.

«Ремонт котлов № 9, 10 завершен на 50%. Завершение по плану 30 ноября 2023 года. Завершение по факту ожидается 30 марта 2024 года», — отметили в министерстве.

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