08:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Пострадали два человека: в пожаре едва не погибли 22 жителя Уфы
В Уфе в пожаре пострадали пенсионерка и 9-летняя девочка.
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Вчера вечером, 13 декабря, в Уфе во время пожара в пятиэтажке едва не погибли более двух десятков человек. Об этом рассказала пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел на Проспекте Октября. В подъезде жилого дома на первом этаже загорелась электрощитовая. Из-за пожара путь эвакуации фактически был отрезан огнем и едим дымом.
Сотрудники МЧС, прибыв на место ЧП, сразу сбили пламя с помощью огнетушителей и начали вызволять граждан. Для снижения концентрации дыма огнеборцы применили тактическую вентиляцию.
Огнеборцам удалось потушить пожар и не допустить его распространение. К ликвидации горения было привлечено 18 человек и четыре единицы техники. Специалисты спасли шесть детей и 16 взрослых. К сожалению, без пострадавших не обошлось. Девочку и женщину девяти и 60 лет госпитализировали с легким отравлением продуктами горения.
Причина пожара выясняется, расследование проводит дознаватель МЧС.