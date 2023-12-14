08:44 (мск), источник: ТК Город
Водитель Toyota Carina погиб в ДТП сегодня утром в Черемховском районе
В Черемховском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой погиб мужчина.
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Инцидент произошел сегодня утром на 1759 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Заморская Черемховского района. По предварительной информации, 67-летний водитель Toyota Carina не выбрал безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля Hovo и врезался в него. После чего съехал с дороги в кювет. В результате случившегося мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего.