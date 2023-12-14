В Павлодаре из-за сильного мороза треснул мост

Павлодарский филиал АО НК «КазАвтоЖол» проинформировал, что угроза обрушения отсутствует, а причиной расхождения является сильный мороз.
«13 декабря 2023 года в ходе осмотра автомобильного моста через реку Иртыш выявлено расширение деформационного шва и расхождение перильного ограждения. По данному факту ПОФ АО “НК “КазАвтоЖол” совместно с представителями ПОФ ТОО “КАЖсервис”, подрядной организации ТОО “Казахдорстрой”, технадзора ТОО “Engeneering Services” и автором проекта ТОО “Казахстанский Промтранспроект” произвели визуальное обследование состояния моста. В результате обследования выявлено, что из-за понижения температуры произошло расширение деформационных швов на 10−16 см на 7-й и 9-й опоре”, — сообщили в дорожной организации.
Также отмечено, что сами опоры находятся в удовлетворительном состоянии.
«На текущий момент вертикальное и горизонтальное смещение, как и угроза разрушения, отсутствует», — добавили в ведомстве.
Кроме того, для мониторинга мостового сооружения на период низких температур организовано круглосуточное наблюдение за объектом, проезд автомобильного транспорта обеспечен.
Специалисты добавили, что мост был построен в 1962 году.
По нему запрещен переезд транспорта массой более 10 тонн. Принято решение о возведении нового путепровода.
В январе 2023 года аналогичная ситуация произошла в Астане. Тогда в Казнете появилось видео, на кадрах которого на столичном «Горбатом мосту» расходятся швы. В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны заверили, что будут проведены аварийно-восстановительные работы.