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11:00 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Узбекистан пытались ввезти более 86 тысяч единиц пиротехники под видом зелени

Контрабандный товар был спрятан под зеленью в грузовом отсеке автомобиля.

Источник: ГТК

В ходе оперативного мероприятия на посту дорожно-патрульной службы «Чинор» Ташкентской области был остановлен и досмотрен грузовой автомобиль Kia, сообщает пресс-служба областного управления таможни.

В ходе досмотра в передней части грузового отделения автомобиля были обнаружены 9 коробок, спрятанных под зеленью.

В коробках находились 86 тысяч единиц пиротехнических изделий, которые пытались незаконно ввезти в страну. По предварительной оценке, сумма товара составила более 200 млн сумов.

В настоящее время по данному факту ведется дознание.

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