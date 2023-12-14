11:00 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Узбекистан пытались ввезти более 86 тысяч единиц пиротехники под видом зелени
Контрабандный товар был спрятан под зеленью в грузовом отсеке автомобиля.
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В ходе оперативного мероприятия на посту дорожно-патрульной службы «Чинор» Ташкентской области был остановлен и досмотрен грузовой автомобиль Kia, сообщает пресс-служба областного управления таможни.
В ходе досмотра в передней части грузового отделения автомобиля были обнаружены 9 коробок, спрятанных под зеленью.
В коробках находились 86 тысяч единиц пиротехнических изделий, которые пытались незаконно ввезти в страну. По предварительной оценке, сумма товара составила более 200 млн сумов.
В настоящее время по данному факту ведется дознание.