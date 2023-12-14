В Красноярске 7-летний ребенок получил травму головы при падении с качелей. Будут судить руководителя ТСЖ

По версии следствия, 15 июля 2023 года 7-летний мальчик качался на двухместных детских качелях во дворе дома № 96 г на улице 60 лет Октября и не удержал равновесие. Он повис вниз головой и несколько раз ударился о металлические конструкции качелей, получив открытую черемно-мозговую травму. В следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии отметили, что ребенок прошел лечение.
Следователи посчитали, что в происшедшем есть вина руководителя ТСЖ, который не обеспечил надлежащее техническое содержание игровой площадки и устранение имеющихся дефектов.
«Уголовное дело направленно в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в следственном управлении.