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08:27 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске 7-летний ребенок получил травму головы при падении с качелей. Будут судить руководителя ТСЖ

В Красноярске председателя правления ТСЖ будут судить за травму ребенка на детской площадке. Следствие считает, что он виновен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Источник: Newslab.ru

По версии следствия, 15 июля 2023 года 7-летний мальчик качался на двухместных детских качелях во дворе дома № 96 г на улице 60 лет Октября и не удержал равновесие. Он повис вниз головой и несколько раз ударился о металлические конструкции качелей, получив открытую черемно-мозговую травму. В следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии отметили, что ребенок прошел лечение.

Следователи посчитали, что в происшедшем есть вина руководителя ТСЖ, который не обеспечил надлежащее техническое содержание игровой площадки и устранение имеющихся дефектов.

«Уголовное дело направленно в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в следственном управлении.

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