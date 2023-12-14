09:15 (мск), источник: Нижегородская правда
Крыса покусала сотрудника магазина в Дзержинске
Инцидент произошел с продавцом АО «Тандер».
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Крыса укусила сотрудника магазина в Дзержинске. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по Нижегородской области.
Инцидент произошел с продавцом АО «Тандер» на бульваре Космонавтов. Крыса укусила работника в руку, в результате чего он получил «укушенную рану правой кисти».
Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.