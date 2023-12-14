Главное
Спецоперация на Украине
09:15 (мск), источник: Нижегородская правда

Крыса покусала сотрудника магазина в Дзержинске

Инцидент произошел с продавцом АО «Тандер».

Крыса укусила сотрудника магазина в Дзержинске. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по Нижегородской области.

Инцидент произошел с продавцом АО «Тандер» на бульваре Космонавтов. Крыса укусила работника в руку, в результате чего он получил «укушенную рану правой кисти».

Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Жесткая авария произошла на трассе М‑7 в Кстовском районе
Первая церемония награждения «Лидеров ИТ-индустрии» прошла в Нижнем Новгоро
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
несчастный случайфлора и фауна