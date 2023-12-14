11:44 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Кошка спасла жителей нижегородской многоэтажки от смерти в пожаре
Животное, видимо, почувствовало запах гари и начало будить хозяина.
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В Нижнем Новгороде домашняя кошка смогла спасти своих хозяев от смерти в пожаре, который произошел в квартире многожного дома. О подвиге питомца рассказали в телеграм-канале 112.
Около двух часов ночи в квартире произошло короткое замыкание. Животное, видимо, почувствовало запах и начало будить хозяина. Оно громко мяукала, топталось на лице мужчины
Своего хозяина кошка все-таки смогла добудиться. Он проснулся и вызвал пожарных.