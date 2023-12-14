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11:44 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Кошка спасла жителей нижегородской многоэтажки от смерти в пожаре

Животное, видимо, почувствовало запах гари и начало будить хозяина.

В Нижнем Новгороде домашняя кошка смогла спасти своих хозяев от смерти в пожаре, который произошел в квартире многожного дома. О подвиге питомца рассказали в телеграм-канале 112.

Около двух часов ночи в квартире произошло короткое замыкание. Животное, видимо, почувствовало запах и начало будить хозяина. Оно громко мяукала, топталось на лице мужчины и т. д.

Своего хозяина кошка все-таки смогла добудиться. Он проснулся и вызвал пожарных.

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