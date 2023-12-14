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Спецоперация на Украине
09:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске загорелся гипермаркет «Лента»

Из гипермаркета в Челябинске во время пожара эвакуировались 40 человек.

В Челябинске 14 декабря произошел пожар в здании гипермаркета «Лента» на улице Академика Сахарова.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, вспыхнули лакокрасочные изделия в аккумуляторном помещении. Пламя успело охватить три квадратных метра, затем сработала автоматическая система пожаротушения.

— Пострадавших нет, самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек (персонал и посетители), — уточнили в МЧС.

По оценке специалистов чрезвычайного ведомства, на режим работы гипермаркета пожар не повлияет. Место горения на всякий случай пролили водой из автоцистерны. Причину пожара пока не выяснили.

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