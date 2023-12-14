09:58 (мск), источник: Комсомольская правда
Двое рыбаков застряли посреди Веселовского водохранилища в Ростовской области
В Ростовской области рыбаки на лодке остались посреди водоема из-за сломанного мотора.
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В Ростовской области двое рыбаков на лодке застряли посреди водоема. Инцидент случился в районе хутора Каракачева Веселовского района в ночь на 14 декабря. Об этом сообщили в областной службе спасения на воде.
Накануне вечером к местному жителю приехал друг из Ростова. Приятели решили порыбачить. Они отправились к Веселовскому водохранилищу, сели в лодку и отплыли подальше. Спустя некоторое время к плавсредства перестал работать мотор. Добраться до берега было практически невозможно из-за льда.
Около 2:00 мужчины в отчаянии обратились за помощью к спасателям.
— Специалисты подошли к рыбакам на аэросаней и помогли восстановить работоспособность мотора, — сообщили в ведомстве. — Затем судоводителя и его пассажира спасатели сопроводили к берегу.
Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.