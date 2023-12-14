09:18 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 265 военных и шесть орудий на Донецком направлении.
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Группировка ВС РФ «Юг» за прошедшие сутки на донецком направлении отбила 6 атак, уничтожила до 265 военных и 11 единиц техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России.
«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Кирово Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражены живая сила и техника 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Марьинки, Красного и Андреевки в ДНР.
«Общие потери противника на данном направлении составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходных артиллерийских установки “Акация”, три гаубицы “Мста-Б”, а также орудие Д-30», — добавили в ведомстве.