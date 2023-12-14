Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три реактивных снаряда HIMARS», — говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 26 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9687 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 046 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 288 единиц специальной военной автомобильной техники.