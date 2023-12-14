09:19 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 снаряда РСЗО HIMARS и 26 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три реактивных снаряда HIMARS», — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 26 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9687 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 046 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 288 единиц специальной военной автомобильной техники.

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