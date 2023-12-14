10:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Продавал мясо больных животных: фермера из Красноярского края будут судить за распространение африканской чумы свиней
Жителя Минусинского района осудят за продажу мяса с африканской чумой свиней.
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В Красноярском крае осудят фермера, который продавал свинину с африканской чумой. Об этом сегодня, 14 декабря, рассказали в региональной прокуратуре.
По версии ведомства, с 2018 года в селе Малая Минуса Минусинского района местный житель занимался выращиванием, содержанием, разведением и убоем свиней. Мужчина продавал мясо и субпродукты на продовольственных рынках района. При выращивании свиней он допускал серьезные нарушения: хранил корма в ненадлежащем состоянии, давал животным просроченные пищевые отходы и добавки. Кормление скота, как можно заметить, не соответствовало никаким ветеринарно-санитарным требованиям. Кроме того, фермер не проводил дезинсекцию, дезакаризацию и дератизацию помещений.
В феврале 2023 года у свиней начали проявляться первые признаки заболевания африканской чумой. Однако мужчина не стал обращаться к ветеринарам — он самостоятельно хоронил умерший скот, а больных животных отправлял на убой и дальнейшую продажу.
Действия фермера из села Малая Минуса повлекли за собой распространение африканской чумы свиней. У жителей районов пришлось изъять не менее 2,8 тысячи голов скота, трем гражданам причинен ущерб в размере более 7 млн рублей.
Прокуратура края утвердила недобросовестному фермеру обвинение в нарушении ветеринарных правил, повлекшем по неосторожности распространение эпизоотий и иные тяжкие последствия. Скоро дело рассмотрит Минусинский городской суд.
В ведомстве отметили, что за последние 10 лет это первое дело, которое заведено и расследовано по такой статье.
Справка:
Вирус африканской чумы свиней не представляет опасности для человека. Владельцам личных подсобных хозяйств при первых признаках заболевания животных и в случае падежа необходимо в срочном порядке обращаться в районные отделы ветеринарии и обособленные подразделения Управления Россельхознадзора.
Официально зарегистрированной вакцины для профилактики этой болезни нет. Единственный метод борьбы — умерщвление животных и уничтожение их останков огнем.