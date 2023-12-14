10:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Пожар в деревне Сафарово унес жизнь 88-летней женщины
В Башкирии во время пожара погибла 88-летняя женщина.
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Сегодня утром, 14 декабря, в Учалинском районе Башкирии во время пожара в частном доме погибла пожилая женщина. Об этом рассказала пресс-служба республиканского отделения МЧС.
Трагедия случилась в деревне Сафарово. Пожар был ликвидирован силами и средствами добровольной пожарной команды и МЧС. К сожалению, в ходе тушения был обнаружен труп 88-летней женщины, которая, как предполагают специалисты, была хозяйкой дома.
Причина произошедшего устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС.