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10:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожар в деревне Сафарово унес жизнь 88-летней женщины

В Башкирии во время пожара погибла 88-летняя женщина.

Источник: МЧС Башкирии

Сегодня утром, 14 декабря, в Учалинском районе Башкирии во время пожара в частном доме погибла пожилая женщина. Об этом рассказала пресс-служба республиканского отделения МЧС.

Трагедия случилась в деревне Сафарово. Пожар был ликвидирован силами и средствами добровольной пожарной команды и МЧС. К сожалению, в ходе тушения был обнаружен труп 88-летней женщины, которая, как предполагают специалисты, была хозяйкой дома.

Причина произошедшего устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС.

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