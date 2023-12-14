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13:18 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

Четверо попали в больницу Астаны в результате ДТП с участием скорой на загородной трассе

Кокшетау. 14 декабря. КазТАГ — Четверо попали в больницу Астаны в результате ДТП с участием скорой на загородной трассе, передает КазТАГ.

Источник: КазТАГ

«На 18-м км автомобильной дороги Астана-Кабанбай батыра около ЖК “Құрылтай” произошло ДТП с участием двух автомашин “ГАЗель”. 28-летний водитель “ГАЗели” направлялся в сторону Кабанбай батыра, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение со впереди идущей машиной скорой помощи в направлении Астаны. В результате ДТП 28-летняя девушка-фельдшер, 73-летняя пациентка и двое водителей с различными травмами и диагнозами были доставлены в МОБ Астаны», — сообщили в четверг в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Само сообщение о ДТП поступило ночью 13 декабря в дежурную часть управления полиции Косшы.

«Полицейские начали досудебное производство по статьи 345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия», — добавили правоохранители.

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