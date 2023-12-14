10:12 (мск), источник: ТАСС
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Речь идет о Киеве, Киевской и Черниговской областях.
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МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще двух регионах на севере Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.
Сирены с 08:40 по местному времени (09:40 мск) звучат в Киеве, а также Киевской и Черниговской областях.
Ранее тревогу объявляли, а затем отменяли в регионах на юге страны — Николаевской и Одесской областях, а также в находящихся под контролем украинских властей районах Херсонской области. Сообщалось о взрывах в подконтрольных Киеву городах Херсоне и Снигиревке, а также в Одесской области.