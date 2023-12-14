Организаторы экстремистского формирования задержаны в Светлогорске

По данным ведомства, задержаны две местные жительницы (41 и 39лет), третий фигурант — 53-летний мужчина — сумел уехать за рубеж.
«Коллеги» работали на частную телерадиокомпанию, которая ранее функционировала в районном центре", — сказали в МВД.
В министерстве уточнили, что в 2020 году они создали и администрировали группу в мессенджере Telegram, в которой публиковалась информация, направленная на проведение незаконных действий, в том числе организацию, подготовку и совершение массовых беспорядков, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и другие.
Кроме того, деструктивные взгляды они также продвигали через ресурсы телерадиокомпании. Следственным комитетом по факту возбуждено дело за создание экстремистского формирования.
В МВД напомнили, что лица, которые передают любую информацию представителям таких формирований, признаются их участниками, а также несут за это уголовную ответственность.