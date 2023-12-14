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13:20 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Организаторы экстремистского формирования задержаны в Светлогорске

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Сотрудники ГУБОПиК Министерства внутренних дел Беларуси выявили в Светлогорске группу создателей и администраторов ресурсов, признанных в республике экстремистскими формированиями, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, задержаны две местные жительницы (41 и 39лет), третий фигурант — 53-летний мужчина — сумел уехать за рубеж.

«Коллеги» работали на частную телерадиокомпанию, которая ранее функционировала в районном центре", — сказали в МВД.

В министерстве уточнили, что в 2020 году они создали и администрировали группу в мессенджере Telegram, в которой публиковалась информация, направленная на проведение незаконных действий, в том числе организацию, подготовку и совершение массовых беспорядков, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и другие.

Кроме того, деструктивные взгляды они также продвигали через ресурсы телерадиокомпании. Следственным комитетом по факту возбуждено дело за создание экстремистского формирования.

В МВД напомнили, что лица, которые передают любую информацию представителям таких формирований, признаются их участниками, а также несут за это уголовную ответственность.

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