10:26 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Хабаровчанка отдала мошенникам 225 тысяч, пытаясь заработать на бирже
Возбуждено уголовное дело.
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Хабаровчанка отдала мошенникам 225 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратилась 38-летняя жительница села Тополево. Она рассказала, что состоит в чате молодых мам в вотсапе. Одна из участниц чата отправила ссылку и объяснила, что это сайт компании, занимающейся продажами на биржах. Она сказала, что через этот сайт можно зарабатывать неплохие деньги, для этого нужно только класть на счет компании деньги, ежедневно будет приходить доход — 1% от суммы. Женщина уверила, что это безопасно и сайт не мошеннический.
В конце ноября заявительница положила 50 тысяч на номер телефона, который ей дали в компании, и уже в начале декабря получила от этой суммы 900 рублей дохода. И решилась сделать еще один вклад — 175 тысяч, на этот раз деньги она перевела на банковскую карту физического лица. Спустя три дня женщина увидала, что ее аккаунт на сайте заблокирован.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы», — сообщил начальник следственного управления УМВД России по Хабаровску Олег Щелканов.