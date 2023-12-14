В Челябинске водитель иномарки насмерть сбил пенсионера

Трагическое ДТП произошло в половине восьмого утра около дома № 3 на улице Черкасской.
— По предварительным данным, 64-летний водитель Skoda Octavia совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в ГИБДД Челябинска. — Пешеход получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении.
За рулём Skoda находился 59-летний мужчина.
Пострадавшего на реанимобиле увезли в больницу, где он скончался.
Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, недавно в Челябинске автобус насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.