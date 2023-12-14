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11:11 (мск), источник: Pchela.News

В Челябинске водитель иномарки насмерть сбил пенсионера

В четверг, 14 декабря, в Металлургическом районе Челябинска водитель Skoda Octavia сбил 74-летнего пенсионера, переходившего дорогу по «зебре» на красный свет. От полученных травм пешеход скончался в больнице, сообщили в Госавтоинспекции.

Источник: ГИБДД Челябинска

Трагическое ДТП произошло в половине восьмого утра около дома № 3 на улице Черкасской.

— По предварительным данным, 64-летний водитель Skoda Octavia совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в ГИБДД Челябинска. — Пешеход получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении.

За рулём Skoda находился 59-летний мужчина.

Пострадавшего на реанимобиле увезли в больницу, где он скончался.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, недавно в Челябинске автобус насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

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