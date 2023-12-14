10:11 (мск), источник: РИА Новости
В Самаре около 150 частных домов остались без света и тепла
В самарском СНТ около 150 частных домов остались без света и тепла в мороз.
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САМАРА, 13 дек — РИА Новости. Порядка 150 домов в садоводческом товариществе «Салют» в Самаре остались без электроснабжения из-за повреждения на сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Самары.
О первых перебоях с электроснабжением в дачном товариществе очевидцы сообщили в соцсетях 9 декабря, в домах газ не проведен. Позже в мэрии Самары отметили, что авария на кабеле устранена.
Во вторник вечером в городской администрации сообщили о повторном повреждении на электросетях в СНТ «Салют». На данный момент место повреждения кабеля установлено, ведутся ремонтные работы и готовится техническое решение для резервного подключения. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на место аварии выехала мэр Самары Елена Лапушкина.
«Порядка 150 домов в СНТ попадает (под отключение), но не везде люди живут зимой», — сказала собеседница агентства.
Число жителей, оставшихся без света и тепла, на данный момент неизвестно. Для всех желающих организовали пункт временного размещения на базе школы № 156.
По данным «Приволжского УГМС», 13 декабря ночью в Самаре температура воздуха составляет минус 19−21 градус, днем синоптики прогнозируют повышение до минус 14−16 градусов.