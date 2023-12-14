10:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Уголовное дело о многоэтажке с трещинами заведено в Хабаровском крае
Опасный дом привлёк внимание следователей СК РФ.
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Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводит расследование по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Уголовное дело заведено в отношении одной из управляющих компаний Комсомольска-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По версии следователей, в девятиэтажном доме по Индустриальному шоссе, 14 поселке Менделеева Комсомольска-на-Амуре очень долго не проводился капитальный ремонт, что привело к образованию трещин в здании. В многоэтажке появилась плесень на стенах и потолках, а также начала протекать кровля, при этом сам дом пока не признан аварийным.
По этому уголовному делу следователи приняли меры по организации ремонта крыши — управляющая компании сделала там гидроизоляцию. Кроме того, правоохранители получили технические заключения, по результатам которых назначена судебная строительная экспертиза в СКР, расследование уголовного дела также находится на контроле в Следственном комитете России, т.к. дальнейшее проживание в этом доме может представлять опасность для жизни людей.