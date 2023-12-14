13:22 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте после гибели ученика 8-го класса от удара током задержан замдиректора школы
Сотруднику школы предъявлено обвинение в должностной халатности, повлекшей смерть человека.
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В Ташкенте задержали заместителя директора по хозяйственной части школы, в которой скончался ученик 8-го класса от удара током.
Напомним, трагический инцидент произошел в конце ноября в школе № 99 Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Изначально в Управлении дошкольного и школьного образования заявляли, что школьник не был поражен электрическим током.
Однако позже выяснилось, что смерть подростка наступила в результате поражения электрическим током, острой дыхательной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности, отека головного мозга и легких. У подростка на левой ладони также был обнаружен след от поражения электрическим током.
Как сообщили UzNews.uz в Генпрокуратуре, замдиректора школы предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 207 УК РУз (Должностная халатность, повлекшая смерть человека). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.