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13:22 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Ташкенте после гибели ученика 8-го класса от удара током задержан замдиректора школы

Сотруднику школы предъявлено обвинение в должностной халатности, повлекшей смерть человека.

Источник: Uznews

В Ташкенте задержали заместителя директора по хозяйственной части школы, в которой скончался ученик 8-го класса от удара током.

Напомним, трагический инцидент произошел в конце ноября в школе № 99 Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Изначально в Управлении дошкольного и школьного образования заявляли, что школьник не был поражен электрическим током.

Однако позже выяснилось, что смерть подростка наступила в результате поражения электрическим током, острой дыхательной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности, отека головного мозга и легких. У подростка на левой ладони также был обнаружен след от поражения электрическим током.

Как сообщили UzNews.uz в Генпрокуратуре, замдиректора школы предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 207 УК РУз (Должностная халатность, повлекшая смерть человека). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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