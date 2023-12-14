11:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Мужчина утопил в бассейне своего друга в Палласовке
Отдых товарищей в бане обернулся убийством в Волгоградской области.
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В Палласовке 36-летний мужчина утопил своего товарища в бассейне. Случилось происшествие 12 декабря в банном комплексе на улице Кирова. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.
По версии следствия, 36-летний мужчина отдыхал в бане со своими друзьями, где компания распивала алкогольные напитки. Ночью он пошел вместе со своим 35-летним товарищем искупаться в бассейне.
— В какой-то момент фигурант обхватил мужчину руками в области шеи сзади и погрузил его всем телом в воду, удерживая в таком положении под водой, — отметили в следкоме.
35-летний житель Палласовки утонул под водой, причиной смерти стала механическая асфиксия.
Подозреваемый был задержан, на него завели уголовное дело по статье «Убийство». Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.