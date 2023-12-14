11:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Убивали обычных работяг и крышевали бизнес: как банды «палочников» и «Ниссана» держали в страхе всю Самару в 90-е
В девяностые в Самаре властвовали жестокие группировки, промышлявшие разбоями и убийствами.
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Самара в 90-х гремела новостями о бандитских разборках, рэкетах и убийствах. Каждый район города крышевала определенная группировка. Вспоминаем некоторые из ОПГ, которые держали в страхе областную столицу в последнее десятилетие ХХ века.
Банда палочников
В середине 90-х Самару поразила новая бандитская группировка, которая занималась убийствами и похищениями не крупных предпринимателей, а обычных работяг. Происходило это на Безымянке. Простой рабочий район страдал от рук молодого поколения. Простые пацаны — кто-то старше, кто-то младше — собирались по вечерам во дворах и придумывали, чем бы занять свои будни. Порой юным хулиганам удавалось раздобыть алкоголь, распив который, они уходили шататься по улицам.
Обуржуазившаяся Самара уж слишком сильно мозолила ребятам глаза. Большинство этих пацанов были из малообеспеченных семей, хотя их родители пахали с утра до вечера. Лидером этой шпаны, которая впоследствии получила название «Банда палочников», был Руслан Насибуллин — он был самым старшим, а значит, по мнению парней, самым мудрым.
Нападали на обычных работяг
Первое преступление они совершили в апреле 1994 года. Это была обычная кража. Они залезли в квартиру их общего знакомого и хорошенько ее обчистили. Пацаны свистнули золото, видеомагнитофон, кассетный магнитофон, усилитель и кое какие вещи. Ценности продали, закупились портвейном и разошлись по домам. Дальше — лучше. Банда вышла на новый уровень: парни выходили на центральную улицу, искали кто послабее (например, какой-нибудь пьяный мужичок), загоняли его в темную подворотню и били палками по голове. Отсюда, кстати, и название «Банда палочников». Как только жертва отключалась — начинался жесткий шмон. Забирали все, даже мелочевку.
Первое убийство они совершили осенью 1994-го. Отправившись на очередное «обувалово», они подметили мужичка в клеевой косухе. Палочники довели его до подъезда, где, собственно, и набросились. Один из шпанят ударил его палкой по затылку, после чего мужчина упал. Его запинали ногами, сняли куртку и часы. Разжившись чужими ценностями, пацаны ушли выпивать за «удачную» ходку. На следующий день самарца обнаружили мертвым.
Еще одно крупное убийство случилось, когда ребята отмечали 16-летие одного из участников шайки. Компания изрядно напилась, после чего отправилась собирать «урожай». В тот день они убили трех человек.
Жертвы:
— Главный механик «Волгостальмонтажа». Убили из-за ондатровой шапки. Мужчина в свой день рождения вышел прогуляться.
— Обычный рабочий. Мужчина возвращался с завода с бутылкой водки. Его забили до смерти, а бутылку забрали.
— Безработный. Разжились бутылкой портвейна.
— Пенсионер. Напали около подъезда, когда тот возвращался домой от гостей. Мужчину ударили по голове и избили. Ограбить забыли. Пенсионер выжил по счастливой случайности. Насибуллин рассказал, что на него напал с монтировкой, поэтому «не прикладывал силу, когда дубасил».
Итог: 3 февраля 1995 года банда палочников совершила последнее убийство. Их поймали, потому что пацаны носили одежду своих жертв. На суде в 1999 году все члены банды получили большие сроки. Руслан Насибуллин был приговорен к расстрелу.
Банда «Ниссана»
В Самаре был некий криминальный авторитет, которого звали Александр Литвиненко или «Ниссан». О нем мало что известно, но именно ему приписывают самые громкие преступления 90-х в Самаре и Тольятти. Если «Ниссану» забивали стрелку — он даже не приходил, вместо него приезжала банда вооруженных головорезов.
Бандитским авторитетом он стал, когда ему было немного за 20. Литвиненко сколотил свою банку свою банду из десяти спортсменов в 1991-м. В следующем году он приобрел старый автомобиль «Ниссан». В то время это была редкость, модными были переднеприводные «Жигули». Именно поэтому Литвиненко и получил прозвище «Ниссан».
Разборки со стрельбой
Примерно с 1994 года «Ниссан» заинтересовался Автоградом и доходами АВТОВАЗа. Тогда в бандитском бизнесе произошел переворот. Крупную самарскую автофирму кинули тольяттинцы (они не получили обещанные деньги). Она обратилась к группировке «Ниссана», которая сделала «предъяву» тольяттинской ОПГ «Напарника». Начались жесткие разборки. Они состоялись на турбазе «Дубки». Внезапно из кустов по бандитам открыли огонь. Оппоненты опешили от неожиданности, попрыгали в свои автомобили и умчались куда глаза глядят. Литвиненко был объявлен в розыск. В 1995 году «Ниссан» покидает Самару и выезжает за границу (предположительно, в Венгрию или в Израиль).
В 1997 году он возвращается в Россию и живет на два города (Москва-Самара). Бандит кооперируется с Анваром Абдуразаковым. Появляется новое ОПГ «Ниссана-Анвара». Литвиненко активно привлекает в свои ряды бывших членов «побежденных» банд и пытается прибрать под себя весь самарский бизнес.
В 1999 году террор «Ниссана» набирал новые обороты. Банда стала устранять по одному всех соперников: бизнесмена Александра Дворянкина, близких к ОПГ Беркута Алексея Шибаева и Анатолия Макоткина, активного участника бизнеса и хорошего знакомого Ниссана Александра Мотькина, члена ОПГ Кольцова Марата Гафутулина.
Итог: Осенью 2000 года «Ниссан» предложил «Напарнику» сотрудничество: поделить Тольятти и забыть старые обиды. Однако тот знал, что Литвиненко не может быть союзником, ибо вокруг него гибнут все.
— Теперь ты труп, — ответил «Ниссан» на отказ «Напарника».
Утром 23 сентября 2000 года Александр Литвиненко традиционно бегал в спортивном комплексе «Крылатское». Пробежав несколько кругов по стадиону, он направился к стоянке, где оставил свою машину. К нему подошли три человека. Громкие выстрелы нарушили тишину района. Троица скрылась, а минут через десять прохожие обнаружили в траве истекающего кровью «Ниссана». Они вызвали милицию и скорую. Но было поздно — авторитет вскоре скончался.
Напомним, ранее «КП-Самара» рассказывала про другие ОПГ, которые держали в страхе город в 1990-е годы. Среди них: банда Дохлого, Курсаки и Саранские. Также «Комсомолка» писала о тех, кто терроризировал областную столицу на рубеже 60−70-х годов. Речь идет об уличных молодежных бандах: фурагах и быках.