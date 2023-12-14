12:52 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Вторые сутки ищут пропавшего подростка в Усть-Каменогорске
Поисками 17-летнего парня занимаются полицейские и волонтеры в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
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По информации полиции, 17-летний парень ушел из дома 13 декабря и не вернулся.
По информации волонтеров LIDER.KZ, из одежды на парне были черная шапка, черная куртка, коричневая кофта, черные штаны и черно-белый шарф.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ильяса, просят сообщить по телефону +7−771−466−54−38, либо на канал 102.