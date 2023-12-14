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12:52 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Вторые сутки ищут пропавшего подростка в Усть-Каменогорске

Поисками 17-летнего парня занимаются полицейские и волонтеры в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Источник: Baigenews

По информации полиции, 17-летний парень ушел из дома 13 декабря и не вернулся.

«Вчера жительница областного центра обратилась в полицию с просьбой оказать содействие в розыске ее сына 2006 года рождения, который в этот же день около 13:30 ушел из дома и не вернулся», — сообщили в департамента полиции ВКО.

По информации волонтеров LIDER.KZ, из одежды на парне были черная шапка, черная куртка, коричневая кофта, черные штаны и черно-белый шарф.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ильяса, просят сообщить по телефону +7−771−466−54−38, либо на канал 102.

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