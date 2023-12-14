12:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Следовавший из Уфы в Санкт-Петербург самолет над Самарой сообщил о неполадках с двигателем
Над Самарой экипаж авиарейса Уфа — Санкт-Петербург сообщил о засоре двигателя.
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Вчера около полуночи, 13 декабря, в небе над Самарой следовавший из Уфы в Санкт-Петербург самолет над Самарой сообщил о неполадках с двигателем. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Экипаж воздушного судна доложил о засорении топливного фильтра правого двигателя. Команда запросила консультацию наземно-технической службы. Параметры двигателя оказались в норме, и экипаж решил следовать до санкт-петербургского аэропорта «Пулково».