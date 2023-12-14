Главное
Итоги года с президентом
12:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Свердловчанина, обвиняемого в убийстве молодого медбрата, оставили в СИЗО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря, ФедералПресс. Обвиняемого в убийстве медбрата Геннадия Казакова оставили под стражей до конца мая следующего года. Сегодня в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Арест продлен до 26 мая 2024 года», — сообщили в зале суда.

В суде обвиняемый частично признал свою вину, но не согласился, что напал на медбрата из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел в апреле текущего года. Жена обвиняемого вызвала бригаду скорой помощи. Среди фельдшеров был Степан Шабуров. На него с ножом набросился 66-летний березовчанин Геннадий Казаков и нанес удар в грудь. Молодой медик умер в больнице спустя пару часов. У него остались жена и двое детей.

Сыщики также выяснили, что пенсионер ранее уже был судим несколько раз: в конце 90-х за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а в 70-х — за кражи. В местах лишения свободы он провел около 15 лет.

Ранее «ФедералПресс» писал, что обвиняемому в убийстве фельшера пенсионеру грозит пожизненный срок.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Президент России ответил, когда наступит мир
Екатеринбужцы высказали свое мнение по поводу перенумерации транспорта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта