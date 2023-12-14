Свердловчанина, обвиняемого в убийстве молодого медбрата, оставили в СИЗО

«Арест продлен до 26 мая 2024 года», — сообщили в зале суда.
В суде обвиняемый частично признал свою вину, но не согласился, что напал на медбрата из хулиганских побуждений.
Инцидент произошел в апреле текущего года. Жена обвиняемого вызвала бригаду скорой помощи. Среди фельдшеров был Степан Шабуров. На него с ножом набросился 66-летний березовчанин Геннадий Казаков и нанес удар в грудь. Молодой медик умер в больнице спустя пару часов. У него остались жена и двое детей.
Сыщики также выяснили, что пенсионер ранее уже был судим несколько раз: в конце 90-х за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а в 70-х — за кражи. В местах лишения свободы он провел около 15 лет.
Ранее «ФедералПресс» писал, что обвиняемому в убийстве фельшера пенсионеру грозит пожизненный срок.