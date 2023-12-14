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12:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Замдиректора школы Петербурга сбивала сосульку и сломала ногу в двух местах

Медпомощь понадобилась замдиректору школы в Петербурге, которая сломала ногу на льду.

В Петербурге замдиректора одной из школ в Красногвардейском районе сломала ногу в двух местах, пытаясь сбить сосульку. Она переживала за детей и решила убрать лед со здания. Но поскользнулась и попала в больницу. Инцидент случился накануне около 11 часов дня. Об этом сообщает «Мойка 78».

— Замдиректора по административно-хозяйственной части доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали два перелома ноги, — говорится в сообщении издания.

После случившегося 72-летнюю женщину отвезли в медучреждение, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Напомним, высота сугробов в Петербурге преодолела очередной максимум. Сейчас она составляет 25 сантиметров, что на два сантиметра больше прошлого рекорда. А в Ленобласти высота сугробов достигает 39 сантиметров.

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