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14:02 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

13-летний мальчик умер в школе в Актобе

Сегодня, 14 декабря, в одной из школ Актобе случилась трагедия. Скончался ученик 7 класса. Мальчику было 13 лет. Он ударился об угол стола. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает «Диапазон».

Как пишет издание, 14 декабря в одной из школ Актобе cкончался ученик 7 класса. Ему было 13 лет.

«Он забегал в класс, споткнулся об порог и ударился об угол парты, то ли головой, то ли кадыком. Это шок для нас. Соболезную родителям, не могу подобрать слов», — рассказала мама ученицы школы.

Трагедию прокомментировал руководитель Управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.

«13-летний ребенок упал в школе и ударился об угол стола. Доставлен в состоянии клинической смерти. На момент осмотра пульсация на сонной артерии отсутствовала, артериальное давление не определялось, сознания не было. В подбородочной области имеется ссадина. Немедленно начали реанимацию. В 11.25 констатирована биологическая смерть», — сообщил Рустем Исаев.

Напомним, неделю назад в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области умер мальчик, заболевший скарлатиной. В управлении здравоохранения региона сообщили, что пятеро заразившихся детей посещали один детский сад. Учреждение закрыли на карантин.

В конце ноября в больнице Шымкента умер ребенок, которого выбросили из окна квартиры на 4 этаже. По подозрению в совершении преступления был задержан дядя мальчика, состоящий на учете в психдиспансере.

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