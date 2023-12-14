12:27 (мск), источник: ТАСС

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

В 12:06 мск сирены начали звучать в Харьковской области и в Киеве, после чего предупреждение распространилось на другие регионы.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.

В 12:06 мск сирены начали звучать в Харьковской области и в Киеве, после чего предупреждение об угрозе с воздуха распространилось на другие регионы Украины.

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