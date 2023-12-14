12:27 (мск), источник: ТАСС
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
В 12:06 мск сирены начали звучать в Харьковской области и в Киеве, после чего предупреждение распространилось на другие регионы.
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МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.
В 12:06 мск сирены начали звучать в Харьковской области и в Киеве, после чего предупреждение об угрозе с воздуха распространилось на другие регионы Украины.