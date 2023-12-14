В Кашкадарье сын пациентки избил водителя скорой помощи

По данным Управления здравоохранения области, в отделение скорой помощи с жалобой на повышенное давление обратилась 61-летняя женщина, жительница махалли «Кахрамон» села Ходжакурган.
Вызов от пациентки с жалобой на гипертонию в отделение 103 поступил 12 декабря. После прибытия бригады медиков сын заболевшей вступил в конфликт с водителем скорой помощи и избил его, поранив ему лицо.
В этой непростой ситуации медсестра, входившая в состав бригады, оказала первую помощь пациентке и водителю. Для того чтобы вернуть машину на подстанцию, пришлось вызвать другого водителя, так как избитый был не в состоянии управлять транспортом.
Ситуация находится под контролем органов внутренних дел области.