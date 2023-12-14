12:37 (мск), источник: КрымPress
В Севастополе задержали «героя», напавшего на водителя маршрутного автобуса
В Севастополе полицейские задержали 19-летнего местного жителя, который оскорбил и угрожал избить водителя маршрутного автобуса.
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Несколько дней назад в ходе мониторинга мессенджеров и социальных сетей сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором неизвестный молодой человек, находясь возле маршрутного автобуса, оскорблял водителя нецензурной бранью, замахивался на него и угрожал избить. На хулиганское поведение правонарушителя негативно отреагировали не только очевидцы инцидента, но и пользователи социальных сетей. После завершения рабочего дня потерпевший, 59-летний мужчина, обратился с заявлением в полицию. Была оперативно установлена личность дебошира и приняты меры к его розыску, — сообщили в МВД по РК. Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району совместно с полицейскими отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина УМВД России по г. Севастополю участник инцидента был задержан. Им оказался 19-летний местный житель. Он частично признал свою вину в совершённом преступлении.
В отношении злоумышленника отделом дознания полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.