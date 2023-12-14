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12:43 (мск), источник: Клопс.ru

Под Нестеровом перевернулся автомобиль, водитель застрял в салоне и погиб

В подробностях разбираются сотрудники ГИБДД.

Под Нестеровом перевернулся автомобиль. Водитель застрял в салоне и погиб, сообщили в региональном управлении МЧС в четверг, 14 декабря.

Трагедия произошла рядом с посёлком Дмитриевка. Подробности происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

«На место аварии оперативно прибыли бойцы пожарно-спасательной части № 24, провели деблокирование тела водителя», — сообщили в МЧС.

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