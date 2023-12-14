14:08 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Информация об отправке нефти из Новороссийска в США оказалась фейком
Отгрузка нефтепродуктов в кубанском порту не осуществлялась.
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Информация о поставках нефтепродуктов из новороссийского порта на военную базу США., которая ранее распространялась в СМИ, не соответствует действительности. Об этом начальник Центральной энергетической таможни (подразделение Федеральной таможенной службы) Валерий Гуков рассказал ТАСС (18+).
В 2023 году из морского пункта пропуска Новороссийск убытие нефти и нефтепродуктов в США не осуществлялось.
Напомним, ранее многие СМИ сообщили о том, что немецкий танкер AVENCA якобы доставил на базу ВМФ США из Новороссийска около 50 тысяч тонн нефтепродуктов. Источником данной информации назывался представитель исследовательского института Украины Андрей Клименко.