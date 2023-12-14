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14:08 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Информация об отправке нефти из Новороссийска в США оказалась фейком

Отгрузка нефтепродуктов в кубанском порту не осуществлялась.

Источник: KrasnodarMedia.su

Информация о поставках нефтепродуктов из новороссийского порта на военную базу США., которая ранее распространялась в СМИ, не соответствует действительности. Об этом начальник Центральной энергетической таможни (подразделение Федеральной таможенной службы) Валерий Гуков рассказал ТАСС (18+).

В 2023 году из морского пункта пропуска Новороссийск убытие нефти и нефтепродуктов в США не осуществлялось.

Валерий Гуков

Напомним, ранее многие СМИ сообщили о том, что немецкий танкер AVENCA якобы доставил на базу ВМФ США из Новороссийска около 50 тысяч тонн нефтепродуктов. Источником данной информации назывался представитель исследовательского института Украины Андрей Клименко.

Во время загрузки произошла ошибка.
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