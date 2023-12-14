Служебные собаки Севастопольской таможни помогли выявить и изъять наркотические средства

Об этом сообщает пресс-служба таможни. В октябре-ноябре 2023 года по разработкам оперативных сотрудников полиции выявлено и изъято с помощью служебных собак таможни наркотические средства растительного происхождения (марихуана) общим весом порядка 74 граммов.
Марихуана была найдена у трех разных жителей города Севастополя в частных квартирах, домах и даже гараже. Найденные наркотики планировалось сбыть на территории города, об этом свидетельствовала соответствующая упаковка — небольшие пластиковые фасовочные зип-пакеты. Наркотические средства были тщательно спрятаны в тайниках. А у одного из подозреваемых обнаружена конопля, находящаяся в процессе «сушки» на стройке частного дома, — говорится в сообщении. В настоящее время выявленные вещества изъяты, ведется следствие. Все собаки подготовлены на поиск и обнаружение наркотических средств. Также наши собаки обучены на поиск табака, табачных изделий и наличных денежных средств, — отметил начальник кинологического отдела Севастопольской таможни Андрей Гарбузов. На службе у таможни состоят три собаки: два лабрадора-ретривера и русский охотничий спаниель.