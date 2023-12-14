13:50 (мск), источник: Ведомости
Суд оставил в СИЗО журналиста Эвана Гершковича
Мосгорсуд счел законным продление ареста журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича до 30 января, сообщила пресс-служба столичных судов.
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Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Гершковича до конца января в конце ноября, предыдущий срок ареста истекал 30 ноября. Журналист был задержан 30 марта в Екатеринбурге. По информации ФСБ, журналист собирал сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В WSJ отвергли эти обвинения и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро и освещает события в России.
7 апреля ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (ст. 276 УК РФ), максимальная санкция по этой статье — 20 лет лишения свободы. В Кремле заявляли, что журналиста «взяли с поличным». Адвокаты просили суд отпустить журналиста под залог в 50 млн руб., его предложила внести компания Dow Jones. Посол США в России Линн Трейси назвала обвинения в шпионаже в адрес Гершковича безосновательными и призвала освободить его.
Вашингтон регулярно сообщает о работе по возвращению Гершковича, а также осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. В начале декабря руководитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США сделали России новое «существенное» предложение по обмену, но Москва его отвергла.