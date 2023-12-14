17:04 (мск), источник: СуперОмск
Отказ от госпитализации обернулся гибелью 3-летней омички
«СуперОмску» стало известно о трагедии, которой завершилась несвоевременная госпитализация 3-летней жительницы Тары в местную ЦРБ.
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По предварительной информации, в ночь на 11 декабря 2023 года мать малышки вызвала скорую помощь, объяснив, что у ребенка поднялась температура и заболел живот. По прибытии бригада, оказав первую медицинскую помощь, предложила госпитализировать девочку, однако на тот момент тарчанка написала отказ. Наутро молодой матери пришлось вызвать на дом врача, так как у девочки появилась сыпь на теле. Спустя несколько часов после ухода доктора в скорую поступил повторный вызов, девочку сразу доставили в реанимацию, где ребенок скончался поздним вечером того же дня.
Предварительно специалисты обнаружили, что у малышки развилась менингококковая инфекция, которая привела к сепсису и в конечном счете к гибели ребенка.
На текущий момент расследуется уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». По сведениям «СуперОмска», семья на профилактическом учете не состояла и внимания органов какой-либо асоциальной активностью. не привлекала.