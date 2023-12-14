17:13 (мск), источник: АиФ Пермь
Опубликовано фото с места ЧП с газом в Пермском крае с 7 пострадавшими
В доме в посёлке Растягаево обгорела стена.
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Следователи опубликовали фото с места ЧП с газом в доме в Прикамье, где во время взрыва и пожара пострадали 5 детей.
Снимок опубликовал СКР по Пермскому краю. На нём видно помещение дома изнутри, обгоревший кусок стены (в чёрной копоти), целый газовый баллон и сгусток чёрного пепла. Судя по стоящему рядом столу с посудой и утварью для готовки, в помещении располагалась кухня.
СКР проводит проверку после случившегося. На месте происшествия продолжают работать криминалисты.
Напомним, 14 декабря в жилом доме в посёлке Растягаево воспламенилась газовоздушная смесь. Речь идёт о газовом баллоне, самостоятельно установленном хозяином дома. В результате происшествия пострадала многодетная семья: двое взрослых и пятеро детей.