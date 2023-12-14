14:32 (мск), источник: Volga News
В Самаре горел бывший кинотеатр «Россия»
В четверг, 14 декабря, в Самаре произошел пожар в здании бывшего кинотеатра «Россия» на ул. Чернореченской. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
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В пресс-службе администрации Самары данные очевидцев о пожаре в здании бывшего кинотеатра подтвердили: «По предварительной информации, при производстве сварочных работ попала искра на складированные материалы (пеноплекс) на первом этаже здания. Пострадавших нет, возгорание локализовано».
Региональное ГУ МЧС сообщает, что в 14:40 пожар локализовали на площади 60 кв. м.