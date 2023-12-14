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14:34 (мск), источник: Коммерсантъ

На Кубани опровергли сведения о конфликте, из-за которого погиб школьник

Сведения о межнациональном конфликте в школе поселка Садовод Тимашевского района, из-за которого 11-летний мальчик свел счеты с жизнью, не соответствуют действительности.

Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Палий в Telegram.

«Правоохранительные органы категорически отрицают как мотив межнациональный конфликт. Проверяются разногласия с одноклассниками», — говорится в сообщении.

В рамках расследования происшествия были опрошены 50 человек. Информация о травле со стороны представителей кавказской национальности, по заявлению главы района, являются попыткой манипулировать следствием.

В соцсетях распространилась информация о том, что школьник на протяжении длительного времени подвергался травле со стороны сверстников в школе. Мальчик погиб, находясь у себя дома.

Анастасия Донскова.

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