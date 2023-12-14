На Кубани опровергли сведения о конфликте, из-за которого погиб школьник

Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Палий в Telegram.
«Правоохранительные органы категорически отрицают как мотив межнациональный конфликт. Проверяются разногласия с одноклассниками», — говорится в сообщении.
В рамках расследования происшествия были опрошены 50 человек. Информация о травле со стороны представителей кавказской национальности, по заявлению главы района, являются попыткой манипулировать следствием.
В соцсетях распространилась информация о том, что школьник на протяжении длительного времени подвергался травле со стороны сверстников в школе. Мальчик погиб, находясь у себя дома.
Анастасия Донскова.