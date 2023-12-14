В СИЗО отправили директора крупнейшей дорожной фирмы Челябинска

«Суд постановил избрать в отношении директора ООО “УРАЛДОРСТРОЙ” Нвера Колозяна меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 13 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе суда.
Адвокаты обвиняемого ходатайствовали в суде об избрании более мягкой меры пресечения.
Вскоре озвучат приговор и для подозреваемых соучастников бизнесмена. Речь идет о его заместителе Никите Иноземцеве и сотруднике ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдаре Галлямове.
Силовики задержали Колозяна по подозрению в коррупции.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что следователи обнародовали видео с обысков в доме у директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна и в офисе Миндора.