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16:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В СИЗО отправили директора крупнейшей дорожной фирмы Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 14 декабря, ФедералПресс. В Челябинске арестовали на два месяца директора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна. Его обвиняют в даче взяток. Решение вынес Курчатовский райсуд 14 декабря.

«Суд постановил избрать в отношении директора ООО “УРАЛДОРСТРОЙ” Нвера Колозяна меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 13 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе суда.

Адвокаты обвиняемого ходатайствовали в суде об избрании более мягкой меры пресечения.

Вскоре озвучат приговор и для подозреваемых соучастников бизнесмена. Речь идет о его заместителе Никите Иноземцеве и сотруднике ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдаре Галлямове.

Силовики задержали Колозяна по подозрению в коррупции.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что следователи обнародовали видео с обысков в доме у директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна и в офисе Миндора.

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